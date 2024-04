Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Balkonbrand

Konstanz

Am Morgen das 28.04.2024 kurz vor 6:00 Uhr bemerkten Bewohner eines Gebäudes in Litzelstetten in der Straße "Im Baumgarten" einen Brand auf einem Balkon ihres Mehrfamilienhauses.

Die alarmierte hauptamtliche Wache sowie die Abteilung Litzelstetten konnten bei Eintreffen das Feuer im ersten Stock bestätigen. Die Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude schon komplett verlassen.

Umgehend wurde ein Löschangriff mit einem C-Rohr vorgenommen und das Feuer gelöscht.

Parallel wurde die betroffene Wohnung auf einen möglichen Brandübergriff von einem weiteren Atemschutztrupp kontrolliert. Glücklicherweise konnte das Feuer nicht bis in den Wohnraum vordringen. Im Anschluss wurden alle weiteren Wohnungen im Haus kontrolliert.

Nachdem das Feuer und die letzten Glutnester gelöscht waren sowie das Gebäude frei von giftigen Rauchgasen war, konnten die Einsatzkräfte nach 2,5 Stunden wieder an ihre Standorte zurückkehren.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

- Einsatzstichwort: B3 Balkon - Datum: 28.04.2024 - Uhrzeit: 05:45 Uhr - Einsatzort: Im Baumgarten - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Litzelstetten - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/46, 6/33, 4/44, 4/19

