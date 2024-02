Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach Scharbach: Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses komplett ausgebrannt

Grasellenbach Scharbach (ots)

Um kurz nach 09:30 Uhr am Sonntagmorgen (25.02.) meldete eine Hotelangestellte der Rettungsleitstelle Bergstraße einen Dachstuhlbrand im benachbarten Wohnhaus. Dieses verfügt über drei Wohnungen auf drei Ebenen. Die beiden Bewohner der Dachgeschosswohnung, Mann 66 und Frau 54 Jahre alt, waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die anderen beiden Wohnungen sind aktuell nicht bewohnt. Die umliegenden Feuerwehren aus Reichelsheim, Grasellenbach und Mörlenbach waren mit fast hundert Einsatzkräften vor Ort. Zwei Rettungswagen, das DRK Hammelbach, sowie ein Mitarbeiter des THW Heppenheim waren ebenfalls im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten fast vier Stunden an. Der Dachstuhl ist komplett zerstört und die darunterliegenden Wohnungen massiv durch das Löschmittel in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand. Nachfragen zur Schadenshöhe bitte an die Feuerwehr richten. Nach ersten Feststellungen der Feuerwehr war der Brandausbruch im Bereich eines Wäschetrockners. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen morgen durch das Kommissariat 10 der Polizei Bergstraße. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

