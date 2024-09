Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Stemwede (ots)

(AB) Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus in Stemwede-Niedermehnen einzubrechen.

Die Eigentümerin eines Wohnhauses am Schmalger Weg stellte gegen 9.30 Uhr in den Morgenstunden fest, dass Unbekannte im rückwärtigen Bereich des Hauses versucht haben, eine Holztür aufzubrechen. Deutliche Hebelmarken zeigten, dass die Tür der Gewalteinwirkung standhielt. Auch ein Fenster wies Beschädigungen auf, die möglicherweise von den Tätern stammen könnten. Ohne Beute verließen die Unbekannten das Grundstück dennoch nicht. Eine hochwertige Gartenschere des Herstellers Felco, die sie offenbar im Außenbereich entdeckten, nahmen sie mit, bevor sie unerkannt das Weite suchten. Zeugen die an dem oben genannten Morgen im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu melden.

