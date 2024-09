Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto landet im Graben: Fahrer alkoholisiert

Stemwede (ots)

(AB) Die rasante Autofahrt eines Mannes aus Stemwede endete am Mittwochvormittag im Ortsteil Oppenwehe im Graben abseits der Fahrbahn und für den Fahrer im Krankenhaus Lübbecke.

Zeugenhinweisen zufolge befuhr der 63-Jährige gegen 11.15 Uhr mit seinem Honda aus Wagenfeld kommend die Wagenfelder Straße. Hierbei überholte er den Angaben nach auf Höhe der Landesgrenze zu Niedersachsen zügig vor ihm fahrende Fahrzeuge. Den Erkenntnissen nach kam der Stemweder im weiteren Verlauf kurz nach dem Tielger Bruchgraben zunächst nach links von der Fahrbahn ab, bevor er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den rechtsseitigen Graben geriet. Dort kam das Auto auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Einer der zuvor Überholten stieß wenig später auf den verunfallten Pkw. Der Ersthelfer aus Wagenfeld eilte dem Mann zur Hilfe und holte diesen zusammen mit einem weiteren Helfer aus dem stark beschädigten Gefährt. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte den Leichtverletzten vor Ort und brachte ihn in das Krankenhaus nach Lübbecke. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer alkoholisiert am Steuer saß, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Auch den Führerschein behielten die Beamten ein. Der Wagen musste geborgen und abgeschleppt werden.

