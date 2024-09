Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: VW Passat beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (1. September 2024) kam es gegen 00:10 Uhr an der `s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein abgestellter VW Passat mit polnischem Kennzeichen wurde dabei am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite beschädigt. Die 25-jährige Halterin hörte zur genannten Uhrzeit einen Knall und sagte, Sie habe aus dem Fenster einen unbekannten Verkehrsteilnehmer gesehen, wie dieser das abgestellte Fahrzeug beschädigt habe. Weitere Infos konnte die Frau nicht machen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Emmerich nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell