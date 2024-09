Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

76-jährige Pedelecfahrerin stürzt nach Aufprall gegen Begrenzungspfosten und verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Sonntag (1. September 2024) gegen 13:10 Uhr fuhr eine 76-jährige Pedelecfahrerin aus Kleve zusammen mit ihrem Ehemann den Radweg von Griethausen nach Kleve-Kellen entlang, als sie in Höhe des Hammerscher Weg gegen einen Begrenzungspfosten fuhr, stürzte und sich schwer verletzte. Die Kleverin, die zur Unfallzeit einen Helm trug, musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell