Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfall zwischen zwei Radfahrern

Polizei sucht männlichen Radfahrer

Kevelaer (ots)

Am Freitag (30. August 2024) gegen 16:00 Uhr kamen sich zwei Radfahrer auf dem Fußweg vom Schulhof zur Schillerstraße entgegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Räder, wobei sich ein 10-jähriger Junge leicht verletzte. Der Fahrer des entgegenkommenden Rads sagte, wenn er was bräuchte, sei er auf dem Tennisplatz. Anschließend fuhr er los. Der Mann soll circa 50-60 Jahre alt sein, etwa 1,75 m groß und eine untersetzte Statur haben. Er hatte graue Haare, einen Vollbart und trug keine Brille. Das Verkehrskommissariat in Geldern sucht nun den unbekannten Mann sowie eine Zeugin, die den Unfall gesehen hat und Erste Hilfe geleistet hat. Hinweise werden telefonisch unter 02831 1250 entgegengenommen. (as)

