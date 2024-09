Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Diebstahl von Kfz

Unbekannte entwenden einen Jeep Cherokee (KR-MD81)

Wachtendonk (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag (1. September 2024) zwischen 13:30 Uhr und 18:10 Uhr einen Jeep Cherokee. Der Jeep stand auf dem Parkplatz eines Freibads an der Jülicher Straße. Als der Eigentümer mit seiner Familie das Bad verließ und sein Auto nicht mehr finden konnte, informierte er die Polizei. Der Jeep sei verschlossen gewesen und führt das amtliche Kennzeichen KR-MD81. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell