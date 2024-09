Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer/ Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 - zwei Personen verletzt

Kevelaer (ots)

Am Samstag (31.08.2024), gegen 15:00 Uhr, kam es in Kevelaer an der Kreuzung B9/ Gelderner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 31-jähriger Mann aus Kalkar befuhr mit seinem Motorrad Suzuki die B9 aus Richtung Kevelaer kommend in Fahrtrichtung Geldern und überholte vor ihm fahrende Fahrzeuge. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem auf der Gegenseite stehendem Fahrzeug zusammen. Die 46-jährige Fahrzeugführerin stand mit ihrem Seat auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger und beabsichtigte nach links in die Gelderner Straße abzubiegen. Der 31-Jährige wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr konnte nach weiteren Behandlungen ausgeschlossen werden. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Das VU-Team Neuss wurde zur Unterstützung der Unfallaufnahme hinzugezogen. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die Unfallstelle war bis ca. 20:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell