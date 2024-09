Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Unbekanntes Fahrzeug fährt Radfahrer an und flüchtet

Schwerverletzter wird im Grünstreifen gefunden

Am Freitag (30.August 2024) fanden zwei Passantinnen gegen 05:50 Uhr an der Straße Heronger Feld Höhe Niederdorfer Straße in Straelen-Herongen einen schwerverletzten Mann im Grünstreifen. Dieser konnte lediglich angeben, dass er als Radfahrer von hinten von einem Auto erfasst worden sei, das Auto sei weitergefahren! Der eingesetzte Notarzt konnte zunächst vor Ort eine Lebensgefahr für den Radfahrer, einen 36-jährigen Mann aus Straelen, nicht ausschließen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Zwischenzeitlich besteht keine Lebensgefahr mehr, er ist jedoch schwer verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Essen eingesetzt, ebenso ein Sachverständiger. Das Fahrrad des Verunfallten und seine Oberbekleidung wurden sichergestellt. Die Unfallstelle war bis gegen 10:15 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die in der Zeit von etwa 05:15 Uhr bis 05:50 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Verbindung gebracht werden können. Ebenso sollten sich Zeugen melden, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, beispielsweise durch frische Beschädigungen an einem Fahrzeug. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass dieses Fahrzeug Beschädigungen im Frontbereich, d.h. im Bereich der Stoßstange und Motorhaube, gegebenenfalls auch der Frontscheibe, aufweisen müsste. Hinweise unter Telefon 02831 1250.

