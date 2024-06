Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen PKW und Mofa

Speyer (ots)

Am Montagabend gegen 21:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines PKWs die Tullastraße in Fahrtrichtung Waldseer Straße. Ein 17-jähriger Mofa-Fahrer befuhr gemeinsam mit seinem 17-jährigen Sozius die Spaldinger Straße in Fahrtrichtung Tullastraße. An der Kreuzung zur Waldseer Straße bog der PKW-Fahrer nach links ab und übersah den geradeausfahrenden Mofa-Fahrer. Der 17-Jährige führte noch eine Vollbremsung durch, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug. Beide Fahrzeugnutzer stürzten und wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 1.300 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell