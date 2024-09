Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch

Schwerer Verkehrsunfall - 29-Jährige lebensgefährlich verletzt

Goch (ots)

Am Sonntag (01.09.2024), gegen 01:10 Uhr, kam es in Goch auf der Straße "Hülmer Deich" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde. Eine 29-jährige Frau aus Uedem war mit ihrem BMW auf der L 361 aus Richtung Weeze kommend in Richtung Landesgrenze unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der BMW kollidierte ausgangs einer Linkskurve mit einem Mast. Die Fahrerin wurde schwerstverletzt durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht. Nach Auskunft des behandelnden Notarztes besteht Lebensgefahr. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz Kleve betreut. Das VU-Team Essen wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle war bis 7 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell