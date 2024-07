POL-COE: Kreis Coesfeld, Lüdinghausen/ Preise überreicht

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch (17.07.2024), zwischen 10 Uhr und 14.45 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen schwarzen Opel Astra Sports Tourer. Dieser stand an der Neustraße in einer Parkbucht. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei Lüdinghausen bittet unter 02591 7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

