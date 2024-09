POL-KLE: Emmerich - Fahrzeug beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kevelaer (ots) - Am Samstag (31.08.2024), gegen 15:00 Uhr, kam es in Kevelaer an der Kreuzung B9/ Gelderner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 31-jähriger Mann aus Kalkar befuhr mit seinem Motorrad Suzuki die B9 aus Richtung Kevelaer kommend in Fahrtrichtung Geldern und überholte vor ihm fahrende Fahrzeuge. Im ...

