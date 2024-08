Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Freitag, dem 23.08.2024 wird die Polizei gegen 16:10 Uhr zu Familienstreitigkeiten gerufen. Hintergrund des polizeilichen Einsatzes sind zunächst verbale Streitigkeiten zwischen einem Pärchen, in dessen Verlauf der 20-jährige männliche Beschuldigte seinen Kopf ohne Fremdeinwirkung gegen die Fensterscheibe des PKW seiner geschädigten 18-jährigen Lebensgefährtin schlägt und diese dadurch beschädigt. Hierdurch trägt er eine Platzwunde an der Stirn davon. Als der stark alkoholisierte Beschuldigte im Laufe des Einsatzes durch die Polizeibeamten nach gefährlichen Gegenständen durchsucht werden soll, leistet dieser Widerstand und versucht, sich der Maßnahme durch Wegziehen der Arme und Winden der Gliedmaßen zu entziehen. Schlussendlich kann der Beschuldigte gefesselt und aufgrund seiner hilflosen Lage dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Unweit des Tatorts kann in einer Hose, welche der Beschuldigte scheinbar zuvor ausgezogen hatte, ein Messer aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell