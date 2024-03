POL-PDNR: Polizeiliche Kriminalstatistik 2023 - Kriminalitätsentwicklung in der Polizeidirektion Neuwied für das Jahr 2023

Helmenzen (ots) - Am Dienstag, 05.03.2024, gegen 07.10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Helmenzen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Pkw Mini die B 8, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Birnbach. Unmittelbar dahinter befand sich ein Kleintransporter. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 8 in entgegengesetzter Richtung. ...

mehr