Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neunkirchen - Bahnhoftstraße (ots)

Bereits am Dienstag, den 23.07.2024 ereignete sich gegen 20:50 Uhr, in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Wiebelskirchen ein Verkehrsunfall bei dem ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzt und drei weitere Personen (10, 21 und 46 Jahre alt) leicht verletzt wurden. Vor Ort ergab sich folgender Unfallhergang: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Richtung Wiebelskirchen. Eine 21-jährige Fahrerin befährt mit ihrem PKW und weiteren vier Insassen die selbe Straße in gleicher Richtung unmittelbar vor dem zuvor genannten PKW. Am Anfang der unübersichtlichen Kurve zur Konrad-Adenauer Brücke setzt dieser zum Überholen an. Dabei kommt das Fahrzeug beim Überholvorgang dem PKW der 21-jährigen Frau äußerst nahe. Diese versucht eine Kollision zu verhindern, indem sie ihren PKW nach rechts lenkt. Hierbei überfährt sie mit den beiden rechten Rädern den hohen Bordstein. Sie verliert die Kontrolle über das Fahrzeug, rammt eine Straßenlaterne, fährt wieder vom Bordstein ab und kommt auf einer Bushaltespur zum Stehen. Beim Rammen der Straßenlaterne lösen die Airbags des PKW aus. Vier der fünf Insassen werden bei dem Unfall verletzt. Der PKW 01 verlässt die Unfallstelle ohne Personalien zu hinterlassen. Bei sachdienlichen Hinweisen zum PKW 01 oder zum Unfallhergang wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

