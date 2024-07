Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Ottweiler

Ottweiler (ots)

Am Freitag, dem 26.07.2024 gegen 10: 50 Uhr kam es im Bereich der Wilhelm-Heinrich-Straße in Ottweiler zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde die hintere Tür auf der Fahrerseite an einem geparkten PKW, durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Zum Unfallzeitunkt war die hintere Tür auf der Fahrerseite am beschädigten PKW geöffnet. Der Unfallveursacher, vermutlich ein dunkler SUV, entfernte sich im Anschluss vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da zum Unfallzeitpunkt an der Unfallstelle ein hohes Personenaufkommen zu verzeichnen war, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können.

