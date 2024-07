Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung der Polizei Neunkirchen vom 21.07.2024

Polizeiinspektion Neunkirchen (ots)

Versuchter tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Neunkirchen:

Am Freitagnachmittag, 19.07.2024, meldete ein 27-jähriger Mann aus Schiffweiler zunächst der Polizei, er sei von einem Unbekannten geschlagen und ihm sei das Handy gestohlen worden. Als die Beamten eintrafen, stellte sich jedoch heraus, dass der Mann der Polizei bereits bestens bekannt war und selbst im Verdacht stand, kurz zuvor im Raum Schiffweiler ein Handy gestohlen zu haben, weshalb er gesucht wurde. Bei der anschließenden Befragung verstrickte sich der alkoholisierte Mann in Widersprüche und reagierte gegenüber den Beamten aggressiv. Gleichzeitig klagte er über Schmerzen. Er wurde daher zunächst mit dem Rettungsdienst in das Städtische Krankenhaus Neunkirchen begleitet. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens wohnten die Polizeibeamten der Untersuchung bei. Ernsthaft verletzt war der Mann nicht, weshalb er sogleich wieder entlassen werden sollte. Beim Verlassen des Krankenhauses begann er plötzlich, die Polizeibeamten zu beleidigen und zu bedrohen und ließ sich nicht beruhigen. Als er schließlich versuchte, einen Polizeibeamten mit einem Schlag zu attackieren, musste er noch vor dem Krankenhaus in Polizeigewahrsam genommen werden. Er verbrachte daraufhin die Nacht in der Zelle der Polizei Neunkirchen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren.

Brennender PKW in Landsweiler-Reden:

Am Samstagnachmittag, 20.07.2024, machten aufmerksame Verkehrsteilnehmer mit Lichthupen einen PKW-Fahrer in der Kreisstraße in Landsweiler-Reden darauf aufmerksam, dass sein Fahrzeug während der Fahrt qualmte. Der Fahrer stellte seinen PKW sofort am Fahrbahnrand ab, der kurz darauf in Vollbrand stand. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenwald konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Kreisstraße war in der Ortsmitte für ca. zwei Stunden gesperrt, bis der PKW schließlich abgeschleppt werden konnte. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt und es entstand kein weiterer Sachschaden. Brandursache war nach aktuellem Stand ein technischer Defekt.

