Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bünder fährt ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen - Flucht vor Verkehrskontrolle

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt beabsichtigten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Freitagabend (28.6.), um 22.08 Uhr einen VW einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das Auto fuhr auf der Bünder Straße in Richtung Sophienstraße und ignorierte mehrfach die Anhaltesignale des Streifenwagens und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon:

Durch die Herforder Innenstadt, über Bahnhofstraße und Fürchtenaustraße fuhr der VW weiter auf der Herforder Straße in Richtung Kirchlengern. Dabei missachtete der bis dahin unbekannte Fahrer mehrere rote Ampeln, fuhr grob fahrlässig und gefährdete eine Vielzahl anderer Verkehrsteilnehmer: Nur durch die Umsicht anderer Verkehrsteilnehmer und von ihnen eingeleiteter Bremsmanöver konnten Unfälle vermieden werden. In einer Linkskure des Müllerwegs in Hiddenhausen überholte der Unbekannte gleich mehrere Fahrzeuge trotz eingeschränkter Sicht. An der Löhner Straße nutzte er im weiteren Verlauf einen parallel zur Fahrbahn verlaufenen Geh- und Radweg und bog später mit nach wie vor deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Bünder Straße ab. Am Ende der Straße "Im Himmelreich" kam er schließlich zum Stehen - es handelt sich um eine Sackgasse.

Der Fahrer und seine Beifahrerin verließen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß. Den Beamten gelang es, den Fahrer in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs zu stellen. Bei ihm handelt es sich um einen 18-jährigen Bünder, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Seine Begleiterin flüchtete zu Fuß durch ein Gebüsch und angrenzende Gärten, ehe auch sie gestellt werden konnte. Bei ihr handelt es sich um eine 15-jährige Bünderin.

Eine Überprüfung des VW ergab, dass die angebrachten Kennzeichen bereits im vergangenen Jahr entstempelt wurden und auf einen Daewoo zugelassen waren. Der VW hingegen war bis vor wenigen Wochen auf einen Bünder zugelassen, jedoch war das ausgegebene Kennzeichen bereits Mitte Juni entstempelt wurden. Damit ist der VW nicht zugelassen und verfügt über keinen gültigen Versicherungsschutz. Da es Anzeichen von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum bei dem 18-Jährigen gab, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Herforder Wache gebracht. Er muss sich nun wegen mehrerer Tatbestände verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell