Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Twisteden - Diebstahl von Kfz

Jeep Cherokee (HER-S153) von Parkplatz entwendet

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer-Twisteden (ots)

Ein Jeep Cherokee, der das amtliche Kennzeichen HER-S153 führt, stand am Sonntag (1. September 2024) zwischen 11:00 Uhr und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz eines großen Erlebnisspielplatzes am Scheidweg geparkt. Die Unbekannten entwendeten den verschlossenen Jeep und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell