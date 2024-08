Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei tödlich verletzte Personen nach schwerem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Pkw zwischen Halle/Westf. und Werther

Gütersloh (ots)

Halle/Westf. (CJ) - Am 31.07.2024 ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der Nordstraße in Halle/Westf. ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Enger befuhr an der Spitze einer Gruppe mit 5 weiteren Motorrädern die Nordstraße von Halle/Westf. in Richtung Werther. Auf seiner Kawasaki saß, neben dem Fahrer, auch eine 21-jährige Beifahrerin aus Minden. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer nach links in den Gegenverkehr und prallte mit einer entgegenkommenden 21-jährigen Pkw-Fahrerin aus Halle/Westf. zusammen. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin kamen nach dem Zusammenstoß unter einer Schutzplanke zum Liegen und verstarben noch am Unfallort. Die Ford-Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt und nach einer Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der am Unfallort erschien. Die Motorradgruppe am Unfallort und die Angehörigen der Verstorbenen wurden durch Teams der Notfallseelsorge begleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden zu Beweiszwecken sichergestellt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für 4,5 Stunden voll gesperrt.

