Polizei Gütersloh

POL-GT: Vor dem Schulstart einen sicheren Schulweg trainieren

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MS) - In drei Wochen beginnt das neue Schuljahr. Während die größeren Kinder am liebsten für immer Ferien hätten, freuen sich die i-Dötzchen auf den Schulstart. Es beginnt ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt, der die Kinder und auch die Eltern vor neue Herausforderungen stellt. Einer davon kann der Schulweg sein. Damit die Schülerinnen und Schüler sicher und selbstbewusst zu Schule kommen, sollten Sie die verbleibende Zeit der Ferien nutzen, um den Schulweg zu üben.

Wählen Sie einen möglichst sicheren Schulweg und vermeiden Sie gefährliche Stellen. Gehen Sie lieber einen kleinen Umweg, um zu einer Fußgängerampel, einem Fußgängerüberweg oder einer Mittelinsel zu gelangen. Üben Sie, wie man an diesen Stellen die Straße überqueren sollte. Müssen Sie zwingend an Stellen über die Straße, wo sich keine Querungshilfe befindet, achten Sie auf ein freies Sichtfeld, damit ihr Kind gesehen wird aber auch gut auf die Straße sehen kann. Gehen Sie nicht zwischen geparkten Autos her. Gerade hier ist es besonders wichtig, den Kindern zu erklären, wie man sich verhält, bevor man über die Straße geht. Ohne die Aufregung der ersten Schultage festigen sich Routinen und verkehrssicheres Verhalten besser.

Tun Sie sich ggf. mit anderen Eltern und Kindern zusammen. Den Schulweg gemeinsam in einer kleinen Gruppe zu bestreiten, gibt zusätzlich Sicherheit.

Auch mit älteren Kindern sollten Sie den Schulweg gemeinsam abgehen und so mögliche Gefahrenstellen wieder in das Gedächtnis rufen. Aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer sollten gerade in den ersten Tagen und Wochen nach dem Schulstart besonders Rücksicht nehmen und erhöht aufmerksam sein. Beachten Sie unbedingt und grundsätzlich die Geschwindigkeitsreduzierungen im Bereich von Schulen. Rechnen Sie auch immer mit einem Fehlverhalten der Kinder. Komplexe Verkehrssituation können Kinder in diesem Alter überfordern, so dass sie Gefahren unterschätzen.

Um die Verkehrssituationen im Nahbereich der Grundschulen zu optimieren gibt es an vielen Schulen im Kreis Gütersloh bereits seit Jahren das Projekt "Lasst uns laufen! Weniger Elterntaxis an meiner Schule". In einer Zusammenarbeit des Kreises Gütersloh, der Kommunen, der Verkehrswacht des Kreises Gütersloh sowie der Kreispolizeibehörde wurden im nahen Umfeld vieler Schulen Hol- und Bringzonen für Autofahrende eingerichtet, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren müssen. Dabei wurde berücksichtigt, dass Stellen ausgewählt wurden, an denen einfach gehalten und wieder abgefahren werden kann. Gefährliche Wendemanöver sollen vermieden werden. Auch auf sichere Restschulwege für die Kinder, mit geeigneten Querungsstellen und ausreichender Fußwegbreite, wurde hierbei geachtet.

Damit für alle Schülerinnen und Schüler ein sicherer Schulstart gelingt, wird die Polizei Gütersloh im Kreisgebiet, gerade in den ersten Schulwochen, zusätzlich konsequente und regelmäßige Verkehrskontrollen durchführen.

