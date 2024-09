Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

62-jähriger Mann aus Sonsbeck schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Freitag (30. August 2024) gegen 17:40 Uhr kam es auf der Hetzerter Straße in Höhe des Klaesenweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus derzeit nicht bekannter Ursache fuhr ein 27-jähriger Mann aus Kerken mit seinem Mazda MX-5 gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW. Der 62 Jahre alte Fahrer des LKW befand sich hinter dem LKW und hatte unmittelbar zuvor den Stapler an dem LKW befestigt. Der Mazda-Fahrer prallte gegen den Stapler und den 62-Jährigen. Der Sonsbecker erliegt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der nicht mehr fahrbereite Mazda wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle war bis 19:30 Uhr voll gesperrt. (as)

