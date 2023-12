Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbrüche in mehrere PKW++Wohnungseinbrüche im Stadtnorden++

Oldenburg (ots)

++Einbrüche in mehrere PKW++ Am Samstag gegen 12.45 Uhr sind in der von-Halem-Straße die Fenster von zwei dort geparkten PKW eingeschlagen worden. Der oder die unbekannte/n Täter entwendeten mehrere Gegenstände aus den Fahrzeugen. Einen weiteren Einbruch in einen PKW gab es bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr in der Goethestraße. Auch dort wurde das Fenster eines geparkten PKW eingeschlagen. Bereits am Freitag Abend, gegen 19.30 Uhr, kam zu einem Einbruch in einen PKW in der Kriegerstraße. Dort wurde ebenfalls ein Fenster eines geparkten Fahrzeuges eingeschlagen und der oder die Täter/in konnte, mit Wertgegenständen aus dem PKW, unerkannt entkommen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 entgegen.

++Wohnungseinbrüche im Stadtnorden++ In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Stadtteil Alexandersfeld zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Ein unbekannter Täter versuchte gegen 03.40 gewaltsam in ein Haus in der Tautstraße zu gelangen, jedoch bemerkten dies die Hausbewohner. Nachdem der Täter feststellte, dass die Bewohner wach sind, flüchtete er unerkannt. Am Sonntag Morgen wurde dann bekannt, dass es in der Nacht in der Mies-von-der-Rohe-Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen ist. Dort konnte der unbekannte Täter mehrere Wertgegenstände erlangen. Ein Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 entgegen.

