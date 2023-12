Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Raubüberfall auf Kiosk +++

Oldenburg (ots)

In den Abendstunden des vergangenen Freitages kam es zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk im Sodenstich. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Am späten Freitagabend kurz vor 21 Uhr betreten zwei männliche Täter einen Kiosk am Sodenstich. Einer der Täter bedroht den anwesenden Angestellten dabei mit einer Schusswaffe. Die Täter fordern den Angestellten dabei auf, den Kiosk zu verschließen und im Anschluss in das Büro zu gehen. Dort entwenden die Täter die Tageseinnahmen sowie Zigaretten und flüchten daraufhin über den Haupteingang zunächst zu Fuß vom Tatort. Der Angestellte bleibt unverletzt.

Unmittelbar nach der Tat kann durch Zeugen beobachtet werden, wie ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit von der Adalbert-Stifter-Straße über den Sodenstich in Richtung Hundsmühler Straße fährt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit besteht hier ein Zusammenhang zum Raubüberfall.

Beide Täter waren dunkel gekleidet und maskiert. Der Täter mit Schusswaffe wird mit 1,70m - 1,75m groß und kräftiger Statur beschrieben. Der zweite Täter wird mit 1,80m - 1,85m groß beschrieben und soll schlanker als der erste Täter gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 zu melden. -1644995-

