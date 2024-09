Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisstem Jungen

Porta Westfalica (ots)

(TB) Nachdem die bisherige Suche nach einem erneut vermissten Schüler nicht zum Erfolg führte, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit und bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Jungen.

Nach einem Streit in der Schule kehrte der 11-Jährige am gestrigen Donnerstag (12.09.) auch nicht mehr nach Hause zurück. Eine Überprüfung an den bekannten Anlaufstellen führte nicht zum Auffinden des Vermissten. Zudem gibt es vage Hinweise, dass der Junge mit dem Zug verreisen wollte.

Alexander Aziz V. ist etwa 155 Zentimeter groß, von schlanker Statur, hat braune Augen sowie braunes Haar. Bekleidet war er zuletzt mit einer schwarzen Jeans, schwarzen Turnschuhen und einer olivenfarbenen Kapuzenjacke.

Personen, die ihn gesehen haben oder Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Ein Foto des Vermissten kann man hier einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/146092

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell