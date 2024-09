Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Flüchtende Autoinsassen werden festgenommen

Lübbecke, Espelkamp (ots)

(TB) Nachdem sich ein Autofahrer am Mittwoch der Verkehrskontrolle entziehen wollte, verlor er im Zuge der Flucht die Kontrolle über den Wagen und verunglückte damit. Glücklicherweise zogen sich die beiden Insassen keine Verletzungen zu. Anschließend versuchten sie fußläufig zu fliehen, konnten aber von den Einsatzkräften festgenommen werden.

Zunächst wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 16:10 Uhr auf der Ravensberger Straße in Nettelstedt einen BMW kontrollieren. Die am Wagen angebrachten Kennzeichen, so ergab eine Überprüfung in den polizeiliches Auskunftssystemen, waren zuvor als entwendet gemeldet worden. Der Autofahrer kam den Anhaltesignalen aber nicht nach und beschleunigte den Wagen. Auf der rasanten Fahrt über die Isenstedter Straße in Richtung Espelkamp gefährdete der Fahrer andere Verkehrsteilnehmer. Auf der Rahdener Straße in Espelkamp kollidierte er mit einem Verkehrsschild, worauf die Fahrt endete. Zwei Personen (22 und 24) verließen daraufhin fluchtartig das Fahrzeug, konnten aber in der Folge von den Einsatzkräften gestellt werden.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Zudem standen sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung von ihnen fanden die Beamten zudem Messer und Betäubungsmittel auf. Der BMW war unterschlagen und mit entwendeten Kennzeichen ausgestattet.

