LPI-GTH: Berauscht

Gestern Nachmittag führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Emminghausstraße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 19-jährigen Fahrer eines Citroen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ebenso wurde ein 31-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Oststraße kontrolliert. In diesem Fall reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine/Methamphetamine sowie Cannabis. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt unterbunden. Beide Männer wurden zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet. (jd)

