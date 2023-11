POL-S: Handy und Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend (11.11.2023) in der Gablenberger Hauptstraße ereignet hat. Eine 32 Jahre alte Frau fuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Opel in der Gablenberger Hauptstraße und wollte anschließend nach links in die Neue Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war. Nach dem ...

mehr