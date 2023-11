Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend (11.11.2023) in der Gablenberger Hauptstraße ereignet hat. Eine 32 Jahre alte Frau fuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Opel in der Gablenberger Hauptstraße und wollte anschließend nach links in die Neue Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Radfahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Opel entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Ob der Radfahrer sich Verletzungen zugezogen hat, ist unbekannt. Es soll sich bei dem Radfahrer um den Fahrer eines Lieferservice mit blauem Emblem handeln Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

