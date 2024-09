POL-MI: Sechs Personen bei Kreuzungsunfall leicht verletzt

Porta Westfalica (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 11 Jahre alten Jungen aus Porta Westfalica ist beendet. Das Kind konnte von der Polizei nach einem Hinweis am Freitagabend offenbar wohlbehalten angetroffen und anschließend in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben werden. Wir danken für die Unterstützung. Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an: Polizei Minden-Lübbecke ...

