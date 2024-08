Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall- Fahrzeug überschlägt sich

Worms, Von-Steuben-Straße (ots)

Am Freitagnachmittag kommt es in der Wormser Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlägt und auf der linken Seite liegen bleibt. Der 74-jährige Fahrzeugführer befährt am späten Nachmittag die Von-Steuben-Straße in Fahrtrichtung Fahrweg. Aufgrund zu geringem Seitenabstandes kollidiert er mit ordnungsgemäß rechts parkenden Fahrzeugen. Als er versucht dagegen zu lenken verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlägt sich und kommt auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer muss durch Einsatzkräfte befreit werden und wird leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Hinweise auf eine Fahrunsicherheit können nicht erlangt werden.

Die Von-Steuben-Straße muss während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Hierbei kommt es zu keinen übermäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell