Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hubschrauberbesatzung findet vermisste Seniorin

Rahden (ots)

(TB) Eine im Alten- und Pflegeheim lebende Seniorin wurde in den Abendstunden des Montags als vermisst gemeldet. Für die Suche vor Ort wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dessen Besatzung konnte die 69-Jährige in einem Bachlauf liegend auffinden. Stark unterkühlt und geschwächt wurde sie dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber waren im Rahmen der Suche nach der seit 20:20 Uhr Vermissten eingesetzt. So wurde von den Einsatzkräften einerseits das Gebäude in der Weher Straße durchsucht und andererseits der Bereich um die Einrichtung. Auch ein Mantrailer-Hund versuchte die Spur der Frau aufzunehmen. Gegen 23:00 Uhr entdeckte dann die Hubschrauberbesatzung mehrere Hundert Meter vom Heim entfernt eine zwischen Ackerflächen in einem Entwässerungsgraben liegende Person. Aus der Luft dirigiert und ausgeleuchtet konnten Polizisten die im Schlamm feststeckende Frau bergen und in Richtung Weher Straße verbringen. Hier warteten bereits die Besatzungen eines Notarzt- und Rettungswagens.

