Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ford Kuga gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Ordnungsgemäß stellte der 41-jährige Eigentümer am Mittwoch (24.04.2024) seinen Pkw Ford Kuga in der Bonhoefferstraße in Altenburg ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug gehen wollte, befand sich dieses jedoch nicht mehr an Ort und stellte so dass er die Polizei informierte. Im Rahmen des Einsatzes stellte sich schließlich heraus, dass in der Nacht, augenscheinlich gegen 02:45 Uhr, bislang unbekannte Täter den blauen Pkw stahlen. Die Kripo in Altenburg ermittelt zum Fahrzeugdiebstahl und sucht Zeugen, die Hinwiese zu den Dieben oder gar den Verbleib des Ford Kuga mit Altenburger Kennzeichen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0105927/2024). (RK)

