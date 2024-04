Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Buntmetalldiebstahl misslungen

Gera (ots)

Gera. Die kupfernen Fensterbänke eines Gebäudes in der Lessingstraße gerieten ins Visier eines bislang unbekannten Täters. So versuchte dieser am vergangenen Mittwochnachmittag (24.04.2024) im Zeitraum von 16:20 Uhr bis 17:30 Uhr die Fensterbeschläge gewaltsam zu entfernen. Das Vorhaben gelang dem Täter nicht, sodass er unverrichteter Dinge den Tatort verließ. Der Eigentümer beklagt nun Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Geraer Polizei entgegen. (Bezugsnummer 0106592/2024)

