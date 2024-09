Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt Handtaschen-Dieb fest

Minden (ots)

(AB) Polizeibeamte haben am Dienstagmittag einen 38-Jährigen im Stadtteil "Rechtes Weserufer" vorläufig festgenommen. Den Erkenntnissen nach hatte der Mann zuvor eine Handtasche entwendet und war auf einem E-Scooter geflüchtet.

Eine 50-jährige Mindenerin hielt sich gegen 12 Uhr gemeinsam mit weiteren Personen im Eingangsbereich des REWE-Marktes an der Viktoriastraße auf. Ihr Zweirad samt der im Fahrradkorb deponierten Handtasche hatte die Frau neben sich abgestellt. Den Angaben nach näherte sich eine männliche Person auf einem E-Scooter ihrem Fahrrad, ergriff ihre Handtasche und fuhr mit der Beute davon. Dabei versetzte der Flüchtende einem der Männer (63) aus ihrer Gruppe einen Tritt in Rücken, so dass dieser zunächst zu Boden stürzte. Die Geschädigte selbst nahm zu Fuß die Verfolgung auf, konnte den Dieb jedoch nicht einholen und verlor diesen schon kurze Zeit später aus den Augen. Ihre Handtasche hingegen konnte sie in der unweit entfernten Deisterstraße wieder auffinden. Die Geldbörse samt Bargeld fehlte. Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung den Tatverdächtigen Mindener - schließlich dank einer detaillierten Personenbeschreibung - im Nahbereich auf seinem E-Scooter fahrend antreffen. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn auf die Mindener Wache.

Weil die Gesetzeshüter Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrnahmen, wurde ihm nach Anordnung der Staatsanwaltschaft noch eine Blutprobe entnommen.

Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Räuberischem Diebstahl sowie Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Das fehlende Portemonnaie konnte bisher nicht aufgefunden werden.

