POL-MI: Selbstbehauptungskurs für Mädchen und junge Frauen im Herbst

Minden (ots) - (AB) Nach einem Ladendiebstahl im E-Center an der Königstraße sitzt jetzt ein 15-jähriger in Untersuchungshaft. Er wurde am Montag gegen 18.30 Uhr von einem Ladendetektiv dabei ertappt, als er einen gefüllten Einkaufswagen ohne zu bezahlen aus dem Markt bringen wollte. Ersten Erkenntnissen nach schob der Jugendliche Waren im Wert von knapp 1.500 Euro Richtung Ausgang. Darunter befanden sich ...

mehr