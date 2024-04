Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240419.1 Friedrichskoog: Dieseldiebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Friedrichskoog (ots)

In der Nacht vom 17.04.2024 auf den 18.04.2024 brachen Unbekannte einen Baustellencontainer in Friedrichskoog auf, der eine mobile Tankanlage beheimatet und zapften den Tank teilweise leer.

Am frühen Morgen des 18.04.2024 gegen 06:10 entdeckten Bauarbeiter einen aufgebrochenen Baustellencontainer am Strandweg. Unbekannte pumpten über Nacht an der baustelleneigenen Tankanlage mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff illegal ab. Am Vorabend gegen 19:00 Uhr sei der Tank noch komplett gefüllt gewesen. An einem separaten Ad-Blue Behältnis, welches sich ebenfalls im Container befand, manipulierten die Täter erfolglos, ohne sich des Inhalts bemächtigen zu können. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 EUR.

Aufgrund der großen Menge an Kraftstoff ist anzunehmen, dass der Täter mit einem Fahrzeug die Baustelle aufgesucht hat. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter der 0481-940 bei der Kripo in Heide.

Jochen Zimmermann

