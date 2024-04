POL-IZ: 240418.5 Itzehoe: Zeugen nach Raubüberfall auf Lebensmitteldiscounter gesucht

Horst (ots) - Vom 16.04.2024 auf den 17.04.2024 ist es in Horst zu einem Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Zeit vom 16.04.2024, 11:00 Uhr bis zum 17.04.2024, 08:40 Uhr brach der unbekannte Täter im Fiefhusener Weg in ein Einfamilienhaus ein. Hierbei begab sich dieser zur Hinterseite des Objekts und schlug das Glaselement einer Tür ein. Anschließend öffnete der ...

