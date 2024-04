Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240418.3 Itzehoe: Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Itzehoe (ots)

Am 17.04.2024 ereignete sich im Stadtgebiet Itzehoe ein Verkehrsunfall. Auslöser war ein alkoholisierter Fahrradfahrer.

Am 17.04.2024 um 14:58 Uhr erhielt die Itzehoer Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall in der Edendorfer Straße. Den Ermittlungen nach befuhr der 40-jährige Itzehoer mit seinem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den kombinierten Fuß- und Radweg als er mit dem vorschriftsmäßig fahrenden Pedelecfahrer zusammenstieß. Glücklicherweise kam es bei dem Verkehrsunfall zu keinen Personenschäden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Atemalkohol beim Radfahrer fest. Ein Test ergab 0,59 Promille. Da der Rauschzustand neben der falschen Nutzung des Radweges unfallursächlich sein dürfte, ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe beim Velonutzer an. Der Beschuldigte wird sich in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

