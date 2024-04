Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240418.4 Brunsbüttel: Onlinebetrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Brunsbüttel (ots)

Am 16.04.2024 fiel eine Bürgerin aus Brunsbüttel einem Betrug zum Opfer. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter erbeutete einen hohen dreistelligen Betrag.

Am 16.04.2024 zwischen 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr nutzte der Lebensgefährte der Geschädigten einen Computer mit Internetfunktion. Plötzlich habe sich eine Meldung aufgetan, dass der PC mit einem Virus befallen sei und der Nutzer eine angezeigte Rufnummer kontaktieren solle. Nach Nummernwahl verwickelte eine unbekannte Person, die sich als Microsoft-Mitarbeiter autorisierte, den Lebensgefährten geschickt in ein Gespräch und gaukelte ihm vor, dass noch ein weiteres Gerät infiziert sei. Im weiteren Verlauf verwickelte der Täter so auch die 76-jährige Geschädigte in ein Gespräch und brachte sie dazu, ihre Zugangsdaten zum Onlinebanking preiszugeben. Letztlich belastete der Betrüger das Konto der Seniorin mit einem hohen dreistelligen Betrag.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell