POL-NE: Autofahrer ignoriert Kollision mit Hauswand

Neuss (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Straße "Am Hasenberg" ist am Montag (25.03.), gegen 09:00 Uhr, eine 72 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine 43 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen auf dem Parkplatz eines Krankenhauses zurückgesetzt und die Fußgängerin dabei übersehen. Der Fuß der Seniorin wurde unter dem linken Vorderrad des Fahrzeugs eingeklemmt. ...

