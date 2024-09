POL-MI: Reumütiger Unfallflüchtiger kehrt zurück

Espelkamp (ots) - (AB) Ein wiedererkannter Ladendieb hat am gestrigen Mittwoch gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Hindenburgring einen Ladendetektiv angegriffen und leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann. Weil ein Mann Tage zuvor als Ladendieb aufgefallen war, entschlossen sich der Ladendetektiv sowie zwei weitere Marktmitarbeiter dazu, den Wiedererkannten mit der Tat zu konfrontieren und dessen ...

mehr