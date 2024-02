Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240214-2: Ladendieb in Gewahrsam genommen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Alkoholtest zeigte Ergebnis von mehr als 3 Promille

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (13. Februar) einen Tatverdächtigen (37) in Gewahrsam genommen. Er soll zuvor in einem Geschäft in Kerpen eine Flasche Alkohol getrunken und bei der Flucht einen Mitarbeiter zu Boden gestoßen haben.

Laut ersten Ermittlungen soll der 37-Jährige gegen 15 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Hauptstraße betreten und im Geschäft eine Flasche Schnaps getrunken haben. Er soll die Flasche dann ins Regal zurückgestellt haben. Am Ausgang habe ein Mitarbeiter den Verdächtigen angesprochen. Der Tatverdächtige habe aggressiv reagiert, den Mitarbeiter zu Boden gestoßen und sei geflüchtet.

Polizisten trafen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung an. Auch hier verhielt er sich aggressiv und war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Die Beamten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und der Körperverletzung verantworten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

