Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Für Leergut-Diebstahl Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Donnersbergstraße an einem VW Golf eine Scheibe eingeschlagen. Die Fahrzeughalterin gab gegenüber der Polizei an, dass sie den Pkw am Freitag (23. August) gegen 17 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 27 abstellte und am Sonntag (25. August) gegen 12.30 Uhr von einer Nachbarin auf die zerstörte Seitenscheibe aufmerksam gemacht wurde.

Ersten Überprüfungen zufolge fehlt aus dem Innenraum des Fahrzeugs ein Beutel mit leeren Flaschen. Dieser wurde offenbar von den Dieben mitgenommen, um das Pfandgeld für das Leergut zu kassieren. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

