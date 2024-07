POL-EL: Werlte - Versuchter Einbruch

Geeste (ots) - Zwischen dem 10. Und dem 18. Juli haben bislang unbekannte Täter etwa zwei Meter Kupferfallrohr am Gebäude der Grundschule an der Antoniusstraße in Geeste entwendet. Zudem beschädigten die Täter einen Blitzableiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

