LPI-NDH: Feuerwehreinsatz endet glimpflich

Nordhausen (ots) - Am Donnerstagvormittag wurde festgestellt, dass Diebe den Kellerbereich eines Wohnhauses in der Semmelweißstraße heimgesucht hatten. Der oder die Täter entwendeten ein E-Bike sowie mehrere E-Bike-Akkus im Gesamtwert von etwa 5500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0106257 Rückfragen bitte an: ...

