LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike und Akkus gestohlen

Nordhausen (ots) - Alle vier Reifen eines Audi zerstachen Unbekannte in der Hesseröder Straße in Nordhausen. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, bemerkt und bei der Nordhäuser Polizei angezeigt. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang unklar. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Tel. 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0105912 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

