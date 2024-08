Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin geschubst und Tasche entrissen

Kaiserslautern (ots)

In der Pirmasenser Straße ist es am späten Samstagnachmittag zu einem Handtaschenraub gekommen. Passanten wurden gegen 17.20 Uhr aufmerksam, als eine Seniorin um Hilfe rief. Sie konnten allerdings nur noch den davonrennenden Täter sehen.

Wie die 82-jährige Frau berichtete, war sie zu Fuß auf dem Heimweg aus der Innenstadt und bog in der Nähe des Stadtparks in eine Seitenstraße ab. In diesem Moment hörte sie schnelle Schritte, die sich von hinten näherten. Noch ehe sich die Frau umdrehen konnte, wurde sie nach vorne gestoßen und ihr die Handtasche entrissen. Die Seniorin stürzte und zog sich Schürfwunden an Hand und Ellenbogen zu.

Durch ihre Hilferufe wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam, konnten aber nur noch eine männliche Person sehen, die in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße davonlief. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben, der etwa zwischen 18 und 23 Jahre alt gewesen sein dürfte. Er hatte dunkle Haare und trug ein Fußballtrikot der Mannschaft von Real Madrid. Erbeutet hatte der Täter eine rote Handtasche, in der sich neben den üblichen Papieren und Ausweisdokumenten ein niedriger Bargeldbetrag sowie ein iPhone befanden.

Zeugen, die den Unbekannten vor oder nach der Tat im Bereich des Stadtparks, der Pirmasenser Straße oder Rudolf-Breitscheid-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. | cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell